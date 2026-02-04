Palladino e Atalanta | la sorpresa di Chiarenza sulla scelta del tecnico
Raffaele Palladino siede sulla panchina dell’Atalanta, sorprendendo molti con la sua scelta. La sua carriera da giocatore e ora da tecnico sta crescendo passo dopo passo, in un club che da sempre punta sui giovani e sui talenti. La società ha deciso di puntare su di lui, e nelle ultime partite si vede un’Atalanta più compatta e determinata. La strada davanti è ancora lunga, ma il club sembra aver trovato in Palladino una guida affidabile.
Il percorso di crescita di Raffaele Palladino, attuale allenatore dell’Atalanta, si lega a una lunga tradizione di formazione e sviluppo di talenti nel mondo del calcio italiano. La sua carriera, dal ruolo di calciatore di grande personalità fino alla guida tecnica di squadre di rilievo, testimonia una progressione caratterizzata da qualità tecniche, capacità di leadership e una forte attenzione alle dinamiche offensive. La sua esperienza professionale è stata costruita su fondamenta solide, supportate da figure di grande riconoscimento che ne hanno evidenziato le caratteristiche e le potenzialità. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
