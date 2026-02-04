Palladino e Atalanta | la sorpresa di Chiarenza sulla scelta del tecnico

Raffaele Palladino siede sulla panchina dell’Atalanta, sorprendendo molti con la sua scelta. La sua carriera da giocatore e ora da tecnico sta crescendo passo dopo passo, in un club che da sempre punta sui giovani e sui talenti. La società ha deciso di puntare su di lui, e nelle ultime partite si vede un’Atalanta più compatta e determinata. La strada davanti è ancora lunga, ma il club sembra aver trovato in Palladino una guida affidabile.

