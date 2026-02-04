Pagelle Bologna-Milan i voti di Tuttosport | Modric cresce con il tempo Pavlovic macina campo

I tifosi hanno visto una partita intensa tra Bologna e Milan, con i rossoneri che hanno conquistato tre punti fondamentali. Modric ha dimostrato di crescere col passare dei minuti, mentre Pavlovic ha corso su e giù per il campo senza sosta. La partita si è sbloccata nel secondo tempo, quando il Milan ha trovato la rete decisiva. La squadra di Pioli mantiene così la sua posizione in classifica, mentre i felsinei devono lavorare ancora per migliorare.

Le pagelle di Bologna-Milan 0-3, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA La sua esperienza è un valore aggiunto nella gestione dei ritmi. Tra i pali non è che sia stato chiamato a chissà quale notte di lavoro. Voto 6 PROSSIMA SCHEDA Forse è dalla sua parte che il Bologna affonda maggiormente. Voto 6 PROSSIMA SCHEDA Nessun problema nel controllo di Castro. Non ha mai perso nemmeno un colpo. Voto 7 PROSSIMA SCHEDA Macina campo sulla sinistra, anche sfruttando un Orsolini troppo evanescente per metterlo in apprensione.

