Paese dormitorio? Casirate cambia rotta con il nuovo Pgt e scommette sulla campagna

Casirate d’Adda cambia rotta e si oppone all’idea di essere un paese dormitorio. L’amministrazione comunale ha preparato un nuovo Piano di Governo del Territorio e lo presenterà in consiglio comunale sabato 7 febbraio. La città vuole ripartire, puntando sulla campagna e su uno sviluppo diverso, lontano dal ruolo passivo di semplice dormitorio.

Casirate d’Adda. “Paese dormitorio? No grazie”. È da questo presupposto che l’amministrazione comunale ha redatto il nuovo Piano di Governo del Territorio, che sabato 7 febbraio approderà in consiglio comunale per la prima discussione. Un documento che, in sostanza, andrà a ridurre il comparto residenziale rafforzando, in contraltare, quello artigianale e attraverso il quale si cercherà di valorizzare la campagna, che terrà conto del patrimonio arboreo, delle vie d’acqua e dei percorsi di mobilità alternativa. “Abbiamo voluto dare un’indicazione chiara su quale idea di campagna abbiamo in mente – spiega il sindaco Mario Donadoni – capace, compatibilmente con le esigenze economiche e agricole del territorio, di recuperare una progettualità che i Pgt, spesso, non affrontano”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

La città si prepara a cambiare con il nuovo Piano di Governo del Territorio, che prevede un incremento di abitazioni, spazi verdi e interventi di rigenerazione urbana.

