Overload lo spettacolo di Teatro Sotterrane al Ferrari di Camposampiero

Sabato sera il Teatro Ferrari di Camposampiero apre le porte allo spettacolo

Sabato 7 febbraio alle ore 21 il Teatro Ferrari di Camposampiero ospita Overload, lo spettacolo di Teatro Sotterraneo, pluripremiata compagnia, tra le realtà più innovative del teatro contemporaneo europeo.Un progetto teatrale provocatorio e attualissimo che mette al centro il tema.

La Compagnia Brat in scena con "Nunc" al Teatro Ferrari di Camposampiero

Il Teatro per le famiglie, al Ferrari di Camposampiero va in scena "Tocut. Io sono io"

Overload, lo spettacolo della compagnia SotterraneoOverload è lo spettacolo firmato dalla pluripremiata compagnia Sotterraneo, tra le realtà più innovative del teatro contemporaneo europeo. Un progetto teatrale provocatorio e attualissimo che mette al ... mentelocale.it

Il mondo iperconnesso di Overload martedì al Delle Ali di BrenoUn teatro lucido, provocatorio e sorprendente, che ci interroga su cosa significhi oggi fermarsi e pensare. quibrescia.it

