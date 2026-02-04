Ottantaduenne indagato per stalking slitta la nomina del perito

La nomina del perito nel caso dell’ottantaduenne accusato di stalking si è momentaneamente bloccata. L’uomo, che deve rispondere di aver molestato sei vicini di casa, resta sotto indagine mentre le indagini continuano. La procedura giudiziaria si ferma in attesa di ulteriori verifiche e chiarimenti.

Prosegue il procedimento a carico dell’82enne accusato di stalking nei confronti di sei vicini di casa. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe rivolto insulti e minacce, tra cui frasi come “pezza di butt. ti scippo gli occhi” e “che dobbiamo fare? ho coltello e pistola”, arrivando in un’occasione a lanciare della candeggina contro la finestra di una vicina. Il giudice Alberto Lippini ha rinviato per due volte l’udienza fissata per la nomina del perito, spostandola al 9 marzo, poiché l’indagato risulta al momento irreperibile. La perizia disposta dal gip servirà a stabilire se l’anziano fosse realmente incapace di comprendere le proprie azioni al momento dei fatti, come sostenuto dalla procura che aveva chiesto l’archiviazione del caso.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

