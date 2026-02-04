Durante un normale controllo di routine, i carabinieri della stazione Navile hanno scoperto qualcosa di inaspettato. Mentre verificavano il funzionamento del braccialetto elettronico di un uomo ai domiciliari, hanno trovato un latitante nascosto in casa. L’uomo è stato arrestato insieme a un complice, svelando un tentativo di nascondersi che si è concluso con le manette.

Un controllo di routine per verificare l'integrità del braccialetto elettronico è finito con due arresti dei carabinieri della stazione Navile. In un appartamento di zona Corticella, i militari hanno scoperto che un uomo di 51 anni, ai domiciliari, nascondeva in casa un giovane latitante, come si legge su Ansa. Il padrone di casa, un 51enne di origine tunisina agli arresti dallo scorso luglio per reati legati allo spaccio di stupefacenti, ha ricevuto la visita dei militari per un accertamento sul dispositivo di sorveglianza. Durante l'ispezione, i militari hanno scovato un cittadino marocchino 19enne nascosto sul terrazzino dell'appartamento.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Navile Stazione

I carabinieri di Bologna hanno arrestato due persone, tra cui un 51enne agli arresti domiciliari, per aver nascosto un latitante.

Durante un controllo a Cisterna, la polizia ha scoperto una quantità di droga, denaro e materiali per il confezionamento presso l’abitazione di una coppia sottoposta agli arresti domiciliari.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Navile Stazione

Argomenti discussi: Navile, ospita un latitante mentre è ai domiciliari; È ai domiciliari ma nasconde un latitante: i due arrestati a Bologna.

È ai domiciliari ma nasconde un latitante: i due arrestati a BolognaSi tratta di un 19enne e un 51enne, ora in carcere. La scoperta dei carabinieri che si trovavano lì per verificare un braccialetto elettronico L'articolo È ai domiciliari ma nasconde un latitante: i d ... msn.com

Treviso, B&B non registra clienti e ospita anche un latitante: chiuso dalla QuesturaUna struttura ricettiva del cuore di Treviso è stata costretta ad abbassare le serrande per dieci giorni. La decisione porta la firma del questore Alessandra Simone, che ha disposto la sospensione ... fanpage.it

Stasera la Rai tratterà della cattura di Matteo Messina Denaro attraverso la serie L'Invisibile. Il latitante viene interpretato da Nanni Bruschetta. Nel cast anche Lino Guanciale, Levante e Leo Gassman #Rai1 #Linvisibile #ildifforme - facebook.com facebook