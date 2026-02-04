Ospedali di Comunità a rischio nel Salernitano

La sanità territoriale nel Salernitano corre il rischio di restare incompleta. Le nuove norme nazionali puntano a rafforzare gli Ospedali di Comunità, ma a poche settimane dalla loro attivazione ci sono ancora molte incertezze. Le strutture potrebbero non essere pronte, lasciando i cittadini senza un punto di riferimento stabile. La situazione preoccupa medici e amministratori, che chiedono interventi tempestivi per evitare che tutto si blocchi ancora.

C’è il rischio concreto che la sanità territoriale, così come prevista dalle nuove norme nazionali, resti incompiuta proprio nel momento in cui dovrebbe entrare nel vivo. Da questa preoccupazione nasce la richiesta della Fials Salerno di un incontro urgente con la direzione dell’Asl, da convocare entro cinque giorni, per fare chiarezza sui piani del fabbisogno di personale legati al decreto ministeriale 77. Il sindacato chiede un confronto diretto sui numeri reali del personale necessario per rendere operative Case della Comunità, Ospedali di Comunità e centrali territoriali, come previsto dal decreto. 🔗 Leggi su Zon.it

