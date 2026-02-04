Oscurato ma virale | il paradosso Fabrizio Corona

Fabrizio Corona mantiene alta la sua presenza online, anche se molte piattaforme social lo hanno oscurato e i tribunali hanno preso decisioni contro di lui. Nonostante tutto, il suo nome resta tra i più cercati e discussi sui social, dimostrando come la sua popolarità riesca a superare ogni limite. Corona non si ferma e continua a catturare l’attenzione del pubblico, sfidando le restrizioni e le decisioni giudiziarie.

Per capire se si tratti davvero di censura o dell'applicazione delle regole, bisogna però partire dai fatti. Negli ultimi giorni i profili social personali di Fabrizio Corona e quelli legati al format Falsissimo sono stati rimossi da Instagram e Facebook. Una decisione presa da Meta dopo un'azione dell'ufficio legale di Mediaset che, attraverso una serie di diffide, ha segnalato violazioni multiple: dall'uso non autorizzato di immagini coperte da copyright alla diffusione di contenuti ritenuti diffamatori e messaggi d'odio. La stessa linea è stata seguita da Google, che ha eliminato i video di Falsissimo da YouTube per violazione delle norme sul diritto d'autore - in particolare per l'utilizzo di materiali senza autorizzazione - e come misura di autotutela per evitare ulteriori conseguenze legali.

