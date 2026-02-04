Fabrizio Corona ha visto sparire i suoi profili social. Dopo l’intervento dell’ufficio legale di Mediaset, Facebook e Instagram hanno eliminato gli account dell’ex paparazzo, accusandolo di aver violato più volte le regole della community. Corona si difende, parlando di censura antidemocratica.

Fabrizio Corona, creatore del format "Falsissimo" è stato espulso dal web. I suoi profili social, dopo il pressing dell’ufficio legale di Mediaset, sono stati rimossi sulle piattaforme di Meta "per violazioni multiple degli standard della community", come ha comunicato un portavoce dell’azienda. L’account Instagram di Corona al momento del blocco contava oltre due milioni di follower, per la precisione, secondo quello che riporta l’agenzia di comunicazione Arcadia erano 2.338.672, quello di Falsissimo.it altri 117.408. La pagina Facebook invece quando è stata oscurata aveva una platea di 891.000 follower e l’account TikTok altri 188. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Oscurati i profili social di Corona. Il legale: "Censura antidemocratica"

I profili social di Fabrizio Corona sono stati oscurati, e il suo avvocato non le manda a dire.

Fabrizio Corona si è visto oscurare i profili social.

Oscurati profili social di Corona. Il suo legale: Censura antidemocratica

