Oggi, l’oroscopo di Paolo Fox segnala una giornata un po’ particolare per l’Ariete, che sente una tensione diversa dal solito. I Pesci, invece, vivono una giornata ispirata e positiva. È il momento di affrontare le cose con chiarezza, senza nascondersi dietro false illusioni.

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per mercoledì 4 febbraio! Mercoledì è il giorno in cui non puoi più raccontarti storie. Non perché vada male, ma perché il corpo e la testa iniziano a dire la verità. È il punto esatto della settimana in cui capisci se stai andando nella direzione giusta o se stai solo resistendo. Oroscopo di Paolo Fox, mercoledì 4 febbraio 2026, segno per segno. Oggi non è una giornata rumorosa. È una giornata sottile. Di quelle in cui una frase detta a metà, un pensiero che ritorna, una stanchezza improvvisa o una calma inaspettata ti dicono più di mille programmi. Il cielo non chiede reazioni, chiede presenza vera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 4 febbraio: tensione strana per l’Ariete, giornata ispirata per i Pesci

Il Leone sta passando un brutto periodo. Forse per una lite, forse per un momento duro da sopportare. Questo é il vostro anno e da lunedì tutto andrà meglio. Paolo Fox con il suo oroscopo di martedì 3 febbraio é su RaiPlay Link al primo commento - facebook.com facebook