Orlando Cinque | Ne La Grazia provo a rendermi invisibile Il cinema oggi è sotto attacco la fiction torna indietro

Orlando Cinque racconta di aver cercato di rendersi invisibile in Ne La Grazia. L’attore critica il cinema attuale, che a suo parere, sta andando indietro, e nota come la fiction si stia ridimensionando. Nel film di Sorrentino, accanto a Servillo, Cinque rivela che il suo mestiere nasce anche come omaggio a lui.

Intervista a Orlando Cinque, attore ne La Grazia di Sorrentino al fianco di Servillo: "È anche per lui che faccio l'attore, volevo omaggiarlo". Critico con i tagli al cinema: "aiuta a pensare e questo per il potere è un problema". Sulla fiction: "Dopo anni d'oro si è bloccata".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Orlando Cinque Fiction “La preside”, l’attacco del sindaco di Bacoli su Caivano: “Fin quando ci mostreranno come l’inferno?” Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha commentato la fiction Sinner sapeva già tutto sulla Coppa Davis, lo disse quando era sotto attacco: “Ma nessuno ne parla” Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Orlando Cinque Argomenti discussi: Orlando Cinque: Ne La Grazia provo a rendermi invisibile. Il cinema oggi è sotto attacco, la fiction torna indietro; Tosca D'Aquino a teatro: Me ne innamorai a 6 anni. Ed ecco 'Cena con sorpresa' al Diana. da giovedi 29 gennaio a martedi 3 febbraio LA GRAZIA Regia di Paolo Sorrentino. Un film con Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Massimo Venturiello, Milvia Marigliano. Drammatico Ritratto immaginario di Mariano De Santis, Presidente della Repu - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.