Orfani di femminicidio a Milano una realtà che li supporta | Li abbiamo lasciati troppo soli

A Milano nasce un nuovo centro di supporto per i bambini che hanno perso una madre per femminicidio. La notizia arriva dopo il caso di Federica Torzullo, il cui figlio è rimasto solo e senza assistenza. La realtà di questi piccoli, spesso dimenticati, mette in luce come spesso vengono lasciati troppo soli. Ora si cerca di offrire loro un aiuto concreto, ma il problema resta ancora molto attuale.

Il caso del figlio di Federica Torzullo ha riaperto il dibattito su queste vittime spesso invisibili. La Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano, insieme ad altri partner, fa parte di un progetto ad hoc: Tgcom24 ne ha parlato con le addette.

