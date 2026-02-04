Il Milan torna a vincere in trasferta e lo fa battendo il Bologna con un risultato convincente. Dopo il fischio finale, Franco Ordine ha commentato la prestazione dei rossoneri, sottolineando soprattutto la grande gara di Nkunku, che ha brillato sul campo. I rossoneri dimostrano di essere in forma e pronti a lottare per obiettivi importanti.

"Da Bologna arriva l’urlo del Milan: a dispetto degli acciacchi di molto esponenti e delle assenze importanti (Pulisic, Leao, Saelemakers), è ancora vivo". Il giornalista Franco Ordine ha commentato così la bella vittoria del Milan sul campo del Bologna. 3-0 firmato Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot. LEGGI ANCHE: Cissè: “Milan, uno dei club più grandi al mondo. Quando è arrivato, non ho avuto dubbi” >>> Il giornalista scrive così su 'Il Giornale': "E può rilanciarsi alle spalle dell’Inter salendo a meno 5 guadagnando posizione su Roma e Como per la zona Champions. Resta imbattuto in viaggio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ordine: “Da Bologna arriva l’urlo del Milan. Brilla anche Nkunku”

Approfondimenti su Bologna Milan

Nel match di Serie A tra Milan e Verona, i rossoneri si sono imposti con un 3-0 grazie alla doppietta di Christopher Nkunku.

Il match Como-Milan si è concluso con un risultato di 1-3, suscitando diverse analisi da parte degli esperti.

Ultime notizie su Bologna Milan

