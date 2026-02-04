Ordine | Da Bologna arriva l’urlo del Milan Brilla anche Nkunku

Da pianetamilan.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan torna a vincere in trasferta e lo fa battendo il Bologna con un risultato convincente. Dopo il fischio finale, Franco Ordine ha commentato la prestazione dei rossoneri, sottolineando soprattutto la grande gara di Nkunku, che ha brillato sul campo. I rossoneri dimostrano di essere in forma e pronti a lottare per obiettivi importanti.

"Da Bologna arriva l’urlo del Milan: a dispetto degli acciacchi di molto esponenti e delle assenze importanti (Pulisic, Leao, Saelemakers), è ancora vivo". Il giornalista Franco Ordine ha commentato così la bella vittoria del Milan sul campo del Bologna. 3-0 firmato Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot. LEGGI ANCHE: Cissè: “Milan, uno dei club più grandi al mondo. Quando è arrivato, non ho avuto dubbi” >>> Il giornalista scrive così su 'Il Giornale': "E può rilanciarsi alle spalle dell’Inter salendo a meno 5 guadagnando posizione su Roma e Como per la zona Champions. Resta imbattuto in viaggio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ordine da bologna arriva l8217urlo del milan brilla anche nkunku

© Pianetamilan.it - Ordine: “Da Bologna arriva l’urlo del Milan. Brilla anche Nkunku”

Approfondimenti su Bologna Milan

Milan-Verona 3-0: Nkunku, arriva anche la doppietta | Serie A News

Nel match di Serie A tra Milan e Verona, i rossoneri si sono imposti con un 3-0 grazie alla doppietta di Christopher Nkunku.

Ordine: “Quello del Milan è un urlo nella notte. Saranno messi sotto processo”. Il motivo

Il match Como-Milan si è concluso con un risultato di 1-3, suscitando diverse analisi da parte degli esperti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

MILAN-BOLOGNA Chi vincerà#milan #acmilan #bologna #calcio #inter #vs #leao #soccer #nkunku

Video MILAN-BOLOGNA Chi vincerà???#milan #acmilan #bologna #calcio #inter #vs #leao #soccer #nkunku

Ultime notizie su Bologna Milan

Argomenti discussi: Manifestazioni per Gaza, la repressione arriva anche a Bologna: 100 denunciati; Scontri a Torino, il sindaco di Bologna Lepore: Nulla giustifica la violenza, ma basta decreti Sicurezza. Servono fondi; Come ci cambierà il pericolo acqua; Mastacchi (Rete civica): Su taxi e ncc di dotazioni di sicurezza.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.