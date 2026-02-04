Orciano riaccende il grande schermo Dopo 44 anni torna il cinema in paese

Orciano riaccende il grande schermo. Dopo 44 anni, il paese riapre il suo cinema. La sala, che ha chiuso i battenti nel 1979, torna a vivere grazie a un gruppo di volontari e appassionati. La comunità aspetta con ansia l’inaugurazione, prevista per i prossimi giorni. Una riapertura che segna un ritorno importante per il paese e i suoi abitanti.

di Sandro Franceschetti A distanza di 44 anni dalla chiusura dello storico ‘Cinema Italia’ di corso Matteotti, il paese avrà di nuovo una sala cinematografica. Obiettivo raggiunto dalla Pro Loco di Orciano per il suo progetto ‘ CineInsieme ’, volto a ricreare un cinema, che mancava dal 1982, quando cessarono l’attività Mario Principi e la sua famiglia. L’associazione turistica, ammessa nell’autunno scorso al Bando Crowdfunding della Fondazione Carifano, ha superato quota 15mila euro di donazioni e, di conseguenza, l’ente patrimoniale ne erogherà altri 15mila. Per un totale di 31.273 euro, perché la raccolta online si è chiusa esattamente a 16. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Orciano riaccende il grande schermo. Dopo 44 anni torna il cinema in paese Approfondimenti su Orciano Cinema Si riaccende lo schermo del Cinema d’Argento, al Politeama il film "Conclave" Dopo la pausa natalizia, torna al Politeama il Cinema d’Argento, dedicato alla terza età e promosso dall’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza. La sinergia tra cinema e gusto torna sul grande schermo con la rassegna "Ciak! Si mangia!" Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Orciano Cinema Argomenti discussi: Orciano riaccende il grande schermo. Dopo 44 anni torna il cinema in paese.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.