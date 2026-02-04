orario e pettorale di giovanni franzoni nella seconda discesa di bormio

Questa mattina a Bormio, Giovanni Franzoni si prepara a scendere sulla pista per la seconda discesa. Gli appassionati di sci alpino seguono con attenzione ogni suo movimento, sperando in una buona prestazione. La gara è uno degli appuntamenti più attesi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e l’atleta italiano punta a fare bene davanti al pubblico di casa.

La scena dello sci alpino si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’attenzione è rivolta alla discesa libera, una delle discipline più spettacolari e impegnative, dove i migliori atleti mondiali si sfidano lungo piste di elevata difficoltà. Tra i protagonisti in pista, un nome spicca per le sue recenti prestazioni e il suo potenziale di eccellere in un contesto così complesso e competitivo. Giovanni Franzoni, atleta di punta del team italiano, si appresta a scendere sulla Stelvio per la seconda prova cronometrata di discesa, prevista giovedì 5 febbraio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Quando parte Giovanni Franzoni sulla Stelvio, il pubblico e gli appassionati di sci alpino si preparano a seguirlo ancora una volta.

A Bormio la seconda prova di discesa maschile si svolge giovedì 5 febbraio alle 11.

Quando parte Dominik Paris nella seconda prova di discesa a Bormio: n. di pettorale, orario preciso, tvDominik Paris sarà uno degli osservati speciali al via della seconda prova cronometrata di discesa a Bormio in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di ... oasport.it

Quando parte Giovanni Franzoni nella seconda prova di discesa a Bormio: n. di pettorale, orario preciso, tvDopo essersi piazzato al posto d'onore nel primo training ufficiale, Giovanni Franzoni tornerà in pista sulla Stelvio nella mattinata di giovedì 5 ... oasport.it

La Valtellina olimpica comincia dalla Stelvio: Giovanni Franzoni secondo nella prima prova di discesa davanti a Odermatt #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 facebook

BUONE SENSAZIONI PER GIOVANNI FRANZONI Nella prima prova della discesa libera maschile di #MilanoCortina2026, l'azzurro piazza il secondo miglior tempo sulla Stelvio (1:56.24) Primo l'americano Cochran-Siegle (1:56.08) e terzo lo sviz x.com