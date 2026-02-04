Orario Consigli Comunali Grassano | Interventi Di Leo Mangione Bonomo e Bochicchio

Questa mattina alle 11 si è riunito il consiglio comunale di Grassano. I rappresentanti dell’opposizione hanno criticato l’orario scelto, sostenendo che rende difficile partecipare e seguire i lavori. Durante la seduta, sono intervenuti Di Leo, Mangione, Bonomo e Bochicchio, che hanno espresso le loro opinioni sui temi all’ordine del giorno. La discussione si è concentrata anche sulla scarsa presenza dei cittadini e sulla modalità di convocazione. La seduta prosegue tra tensioni e richieste di maggiore trasparenza.

**Un consiglio comunale convocato alle 11 di mattina: l'opposizione di Grassano critica l'orario e la mancanza di partecipazione.** A Grassano, nel comune della Provincia di Matera, il consiglio comunale del 5 febbraio 2026 andrà in scena alle 11 di mattina, orario che non è certo il più conveniente per favorire la partecipazione dei cittadini. Lo stesso orario è stato sottolineato da una nota firmata dai consiglieri dell'opposizione, Innocenzo Di Leo, Raffaello Mangione, Leonarda Bonomo e Nicola Bochicchio. I cinque membri del gruppo politico di minoranza hanno espresso la loro preoccupazione riguardo l'orario, l'assenza di un dialogo aperto e il mancato streaming delle sedute, che avrebbero dovuto garantire un accesso democratico e trasparente alle attività istituzionali.

