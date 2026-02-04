orari tv streaming e pettorali della discesa maschile alle olimpiadi

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 continuano a Bormio, dove si svolge la discesa maschile. Oggi si tiene la seconda prova cronometrata, con gli atleti pronti a sfidarsi per aggiudicarsi i migliori pettorali. La gara si può seguire in diretta tv e streaming, mentre gli appassionati seguono con attenzione le qualifiche e le scelte degli atleti. La discesa rappresenta uno degli eventi più attesi di questa seconda giornata di gare alpine.

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 proseguono con la discesa maschile a Bormio, dove si disputa la seconda prova cronometrata.44 atleti provenienti da 17 nazioni sono al cancelletto di partenza in una giornata decisiva per la classifica di specialità, con un percorso che testerà velocità, tecnica e conta di risk management dei team. La manche è in programma per le 11:30 e si svolge nell’ambito della programmazione olimpica di Bormio (Italia). Non è prevista diretta tv. La trasmissione in streaming sarà disponibile su Discovery Plus e HBO Max, mentre la diretta live testuale sarà curata da OA Sport. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Domani a Bormio si svolge la seconda prova della discesa maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Mercoledì 4 febbraio scatta ufficialmente il primo evento delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

