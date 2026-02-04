ora anche i fan di putin lo ammettono le banche russe sono nei guai

Ora anche i fan di Putin devono riconoscere i problemi delle banche russe. Le ultime settimane hanno mostrato i primi segnali concreti di dissesto nel sistema bancario della Russia. Le crisi si stanno facendo strada, con alcune banche che già faticano a sopravvivere. La situazione diventa sempre più difficile da nascondere, anche per chi fino a poco tempo fa era fedele al governo.

C’è qualcosa di profondamente strano nella finanza russa. Pochi giorni fa questo giornale ha raccontato i primi, veri, smottamenti del sistema bancario russo. Non più in grado di reggere la mole di crediti incagliati che sta mandando in malora i bilanci. Decine di miliardi di prestiti erogati alle imprese, specialmente attive nella produzione di armamenti, che nel tempo hanno cominciato a deteriorarsi, per colpa degli alti tassi imposti dalla Bank of Russia e che hanno reso quasi impossibile rimborsare il denaro. Ma questo è solo una parte della storia. La verità è che l’economia russa non regge più. 🔗 Leggi su Formiche.net

