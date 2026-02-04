Oppini invita la Juve a muoversi subito sul rinnovo di Yildiz, definendolo una priorità. Suggerisce anche a Comolli di mettere al sicuro i contratti di McKennie e Spalletti, per evitare sorprese in futuro.

Oppini ai microfoni di TMW Radio consiglia a Comolli di rinnovare il contratto a Yildiz, ma anche a McKennie e Spalletti. Le parole. Il clima in casa bianconera è elettrico e le recenti manovre societarie stanno accendendo il dibattito tra gli opinionisti più seguiti. Durante la trasmissione Maracanà su TMW Radio, Francesco Oppini ha espresso il suo punto di vista sulla gestione sportiva della Juventus, soffermandosi in particolare sulla blindatura dei talenti cristallini e sulla rivoluzione tecnica portata dal nuovo allenatore. Il tema centrale della discussione è il possibile rinnovo del giovane talento turco, un’operazione che per molti rappresenta il pilastro su cui fondare il domani della “Vecchia Signora”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Oppini consiglia la Juve: «Il rinnovo di Yildiz è la priorità. Poi Comolli deve blindare anche questi altri due»

