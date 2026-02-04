Operazione congiunta a Avola | identificati 138 soggetti ispezionati 61 veicoli in cerca di irregolarità

Nella notte tra il 3 e il 4 febbraio, le forze dell’ordine di Siracusa hanno messo in campo un’operazione a Avola. Sono stati identificati 138 soggetti e ispezionati 61 veicoli, alla ricerca di irregolarità. La zona è stata blindata per diverse ore, con controlli serrati che hanno coinvolto diverse pattuglie. Nessun dettaglio su eventuali denunce o sequestri, ma l’azione ha lasciato il segno nel centro storico, che si è acceso di luci blu e sirene.

Nella notte tra il 3 e il 4 febbraio 2026, un'operazione coordinata della Polizia di Siracusa ha scosso il silenzio delle strade di Avola, trasformando il centro storico in un crocevia di luci blu, sirene e controllo. Più di centoventotto persone sono state identificate in meno di due ore, mentre sessantuno veicoli sono stati sottoposti a ispezione, con otto sanzioni emesse per infrazioni al codice della strada. L'azione, condotta in piena notte e con un'impostazione mirata, non era un semplice controllo di routine: era una risposta concreta, strategica, a un'escalation di atti illeciti che negli ultimi giorni aveva colpito negli esercizi commerciali del territorio, mettendo a dura prova la sicurezza dei cittadini.

