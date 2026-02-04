Lunedì pomeriggio, alle 15 circa, la polizia ha scoperto un magazzino a Bruzzano, a Milano, usato per nascondere sostanze sintetiche. Durante l’intervento, sono stati trovati anche frigoriferi che servivano per conservare la droga. L’operazione ha preso tutti di sorpresa, con agenti che sono entrati nel magazzino e hanno sequestrato le sostanze. Nessuno è ancora stato arrestato, ma le indagini proseguono per capire chi gestiva il traffico.

Lunedì 2 febbraio, poco dopo le 15, un’operazione che sembra uscita da un film di spionaggio ha sconvolto il quartiere di Bruzzano, a Milano. Nell’ombra di una giornata grigia, con pioggia battente e vento freddo che sferzava via Martinazzoli, i detective del Commissariato Comasina hanno fatto irruzione in un appartamento che, in apparenza, non si distingueva dagli altri. Ma dentro, dietro le porte chiuse, si nascondeva un laboratorio di droga sintetica organizzato con una precisione che sembrava uscita da un manuale di logistica criminale. Il bersaglio era un 35enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, che è stato bloccato mentre tornava a casa a bordo di un monopattino elettrico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Operazione antidroga: sequestro di sostanze sintetiche in un magazzino con frigoriferi adibiti a stoccaggio

Approfondimenti su Operazione Antidroga

Questa mattina le forze dell’ordine di Trento hanno eseguito un blitz nella valle di Campo Tures.

Questa notte a Tortolì, i carabinieri hanno fatto irruzione in una casa e arrestato un uomo di 42 anni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Operazione Antidroga

Argomenti discussi: Maxi sequestro di droga tra Settimo e Leinì: tre arresti; Trebisacce, blitz antidroga dei Carabinieri: due arresti e sequestro di hashish e cocaina; Spaccio tra Val Pusteria e Valle Aurina: un arresto e sequestro di droga; Tor Bella Monaca, dopo i blitz anti droga Nicola Franco contro i giudici: Dei 10 arrestati solo uno è rimasto in carcere.

Fano - Operazione antidroga, tre arresti e due denunce, sequestrati 3 kg di sostanze stupefacentiFANO - Nella serata del 30 gennaio 2026, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pesaro e Urbino hanno portato a termine un’importante operazione di contrasto allo spaccio di ... veratv.it

Agrigento, operazione antidroga: sequestro di hashish a Piazzale RosselliLa Polizia di Stato nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati inerenti gli stupefacenti disposte dal Signor Questore di Agrigento, Dott. Tommaso Palumbo, ha svolto nei giorni s ... scrivolibero.it

Operazione antidroga a Fano: 3 arresti, 2 denunce a piede libero e 3 kg di droga sotto sequestro FANO - Nella serata del 30 gennaio 2026, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pesaro e Urbino hanno portato a termine un’... https:/ - facebook.com facebook