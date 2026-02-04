Operazione antidroga in corso | tre chili di sostanze stupefacenti sequestrati in tre diversi punti della città

I carabinieri del Nucleo investigativo di Pesaro e Urbino hanno portato a termine un’operazione antidroga che ha portato al sequestro di tre chili di sostanze stupefacenti tra hashish e cocaina. I controlli sono stati effettuati in tre diversi punti tra Fano e Tavullia, dove i militari hanno trovato e sequestrato la droga durante una sola notte. L’operazione ha colpito un traffico illecito attivo nella zona, senza che ci siano ancora dettagli sui destinatari o sui piani degli spacciatori.

Tre chili di sostanze stupefacenti, tra hashish e cocaina, sono stati sequestrati in una sola notte da parte dei carabinieri del Nucleo investigativo di Pesaro e Urbino, in un'operazione che ha scosso il territorio tra Fano e Tavullia. L'azione, scattata nella serata del 30 gennaio, ha portato all'arresto di tre uomini e a due denunce a piede, con l'indagine che ha preso forma da un'osservazione discreta ma decisa, iniziata nel quartiere Bellocchi, a Fano. L'obiettivo era un garage condominiale, un punto di passaggio apparentemente innocuo, ma che si è rivelato un vero e proprio snodo del traffico di droga.

