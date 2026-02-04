Operazione antidroga in corso | tre chili di sostanze stupefacenti sequestrati in tre diversi punti della città
I carabinieri del Nucleo investigativo di Pesaro e Urbino hanno portato a termine un’operazione antidroga che ha portato al sequestro di tre chili di sostanze stupefacenti tra hashish e cocaina. I controlli sono stati effettuati in tre diversi punti tra Fano e Tavullia, dove i militari hanno trovato e sequestrato la droga durante una sola notte. L’operazione ha colpito un traffico illecito attivo nella zona, senza che ci siano ancora dettagli sui destinatari o sui piani degli spacciatori.
Tre chili di sostanze stupefacenti, tra hashish e cocaina, sono stati sequestrati in una sola notte da parte dei carabinieri del Nucleo investigativo di Pesaro e Urbino, in un’operazione che ha scosso il territorio tra Fano e Tavullia. L’azione, scattata nella serata del 30 gennaio, ha portato all’arresto di tre uomini e a due denunce a piede, con l’indagine che ha preso forma da un’osservazione discreta ma decisa, iniziata nel quartiere Bellocchi, a Fano. L’obiettivo era un garage condominiale, un punto di passaggio apparentemente innocuo, ma che si è rivelato un vero e proprio snodo del traffico di droga. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Pesaro Urbino
Traffico di sostanze stupefacenti, operazione della DDA in corso in tre province campane
Un'operazione della DDA in corso nelle province di Salerno, Napoli e Avellino mira a smantellare un traffico illecito di cocaina e crack.
Roma, maxi operazione antidroga: 30 arresti e 20 chili di stupefacenti sequestrati
La Polizia di Stato smantella rete di spaccio a Bussoleno e Sant’Antonino di Susa
Ultime notizie su Pesaro Urbino
Argomenti discussi: Blitz antidroga della polizia di Messina, ordinanza per 15 indagati; Fucecchio. Maxi operazione antidroga dei Carabinieri alle Cerbaie; Traffico di droga, blitz della Polizia in corso su Messina e dintorni: 15 arrestati; E’ in corso operazione antidroga della Polizia a Messina.
Canicattì, blitz antidroga della Polizia: arrestate due giovani donneUn’operazione antidroga condotta dagli agenti del Commissariato di Canicattì ha portato all’arresto di due donne, di 26 e 22 anni, entrambe residenti in città, trovate in possesso di un ingente quanti ... scrivolibero.it
Operazione antidroga dei carabinieri a Guasila, due arrestiOperazione antidroga dei carabinieri in un'azienda agricola a Guasila: due arresti e sequestro di stupefacenti e denaro. (ANSA) ... ansa.it
https://www.ondatv.tv/cronaca/nel-blitz-antidroga-spunta-la-patente-rubata-denunciato-per-ricettazione/ nel corso della perquisizione antidroga è stata trovata una patente rubata. Denunciato 27enne per ricettazione. Da chiarire le modalità di utilizzo e approvi - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.