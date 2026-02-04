Operazione anticamorra a Scampia 15 arresti

Questa mattina all’alba, le forze dell’ordine sono entrate in azione a Scampia, portando a 15 arresti. L’intervento ha messo fine a settimane di indagini e controlli nel quartiere, noto per essere uno dei focolai storici della criminalità organizzata. La polizia ha perquisito diverse abitazioni e sequestrato materiale legato alle attività illecite. La gente si è svegliata con il rumore degli elicotteri e l’arrivo dei mezzi blindati, mentre le forze di sicurezza continuano a lavorare sul campo. Per ora, ness

Alle 6.30 di questa mattina, nel cuore di Scampia, il silenzio di un quartiere che spesso sembra abbandonato al rumore dei motori e alle ombre del passato è stato spezzato da un’operazione serrata. Centinaia di agenti della Squadra Mobile di Napoli, insieme ai carabinieri del Gruppo Napoli, hanno scattato l’agguato che da mesi si preparava. Quindici persone, tutte ritenute legate al clan Raia, sono state arrestate con l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, traffico di armi e uso di cellulari all’interno del carcere. L’operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, ha colpito in particolare i vertici del gruppo, ma ha spazzato anche le aree di controllo che da anni segnano il confine tra il potere criminale e la vita quotidiana di chi abita in quelle case popolari, in quelle strade che si chiamano via Pergolesi, via dei Mille, e via della Libertà. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Operazione anticamorra a Scampia, 15 arresti Approfondimenti su Operazione anticamorra Blitz anticamorra a Scampia, 15 arresti nel clan Raia: sequestrate droga e armi Questa mattina, polizia e carabinieri hanno fatto un grande blitz a Scampia, nel quartiere della periferia Nord di Napoli. Blitz all’alba di carabinieri e polizia, operazione anticamorra a Scampia Questa mattina, all’alba, polizia e carabinieri hanno fatto irruzione a Scampia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. La droga gestita dai clan a Scampia: 15 arresti Ultime notizie su Operazione anticamorra Argomenti discussi: Maxi blitz a Scampia, perquisizioni e arresti in corso; Scampia, blitz anticamorra all'alba: operazione in corso; Blitz a Scampia, perquisizioni e arresti; Scacco al clan Amato-Pagano: smantellata la piazza di spaccio della Trentatre a Scampia, 28 arresti. Operazione anticamorra a Scampia, 15 arrestiNAPOLI Gestiva i vertici rispettando rigorosamente i vincoli di sangue, il clan Raia, a cui presunti componenti oggi la Squadra Mobile di Napoli e i carabinieri del gruppo Napoli hanno notificato 15 a ... corrieredellacalabria.it Blitz anticamorra a Scampia: decine di arrestiDalle prime luci del giorno, il quartiere di Scampia è sotto l’assedio preventivo dello Stato. Un’operazione anticamorra di vasta scala, condotta in maniera coordinata dalla Polizia di Stato e ... cronachedellacampania.it #Cronaca Operazione anticamorra congiunta Polizia di Stato e Carabinieri nel quartiere di Scampia x.com Scampia, blitz anticamorra all'alba: operazione in corso - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.