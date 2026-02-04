Open call per gli studenti di cinema | in palio un posto per il nuovo workshop Overlook

Un nuovo workshop di cinema apre le porte agli studenti italiani. La Overlook Filmmaking Labs cerca giovani talenti interessati a migliorare le proprie capacità di produzione. Chi ha passione per il cinema può inviare la candidatura e tentare di ottenere un posto gratuito nel programma. L’obiettivo è aiutare i cineasti emergenti a mettere in pratica le proprie idee e affinare le tecniche di ripresa e montaggio. La selezione è aperta a tutti gli studenti di cinema che vogliono fare un passo avanti nella loro carriera.

**Un’opportunità unica per giovani cineasti: Overlook Filmmaking Labs apre una “open call” per partecipare gratuitamente a un workshop di produzione cinematografica.** Sarzana, 14 e 15 marzo 2026. Questo è il giorno in cui si terrà il nuovo workshop *Overlook*, promosso da una struttura dedicata alla formazione cinematografica e alla produzione di cortometraggi in ambito lunigiano. E, per la prima volta, l’iniziativa – nata da un’idea – si rivolge a studenti e giovani cineasti con età inferiore ai 25 anni, offrendo loro un posto gratuito nella *Shooting Lab*, un’esperienza pratica e professionale, con attrezzature e strumenti dedicati alla produzione cinematografica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - “Open call” per gli studenti di cinema: in palio un posto per il nuovo workshop Overlook Approfondimenti su Open Call Nuovo cinema coraggioso, protagonisti gli studenti del liceo 'Gonzaga' di Chieti Gli studenti del liceo Gonzaga di Chieti hanno iniziato il loro percorso nel progetto Nuovo cinema coraggioso. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Open Call Argomenti discussi: Festival della Fotografia Italiana 2026: al via le open call; About: dove i giovani designer possono esporre alla design week; ReA Arte lancia la Open Call e annuncia la VI edizione di ReA! Art Fair; Brava Innovation Hub: al via open call programma accelerazione di Roma per startup e imprese femminili. Open call per gli studenti di cinema: in palio un posto per il nuovo workshop OverlookLUNIGIANA – Bella notizia per gli studenti di cinema e audiovisivo con la nuova open ... msn.com ReA! Art Fair 2026: aperta la Open Call per artisti emergentiAperta la Open Call di ReA Arte per la VI edizione di ReA! Art Fair. Dal 20 gennaio al 1° maggio 2026 candidature per artisti emergenti italiani e int ... archiportale.com OPEN CALL, la Galleria Iblea Symposium apre all’arte emergente tra creatività e solidarietà facebook Parte Brava Innovation Hub Roma! Open call aperta fino al 3 marzo per #startup e #PMI a leadership femminile contributi fino a 40mila€, mentoring, formazione e Demo Day con investitori Accelerazione: aprile-luglio 2026 imprenditoriafemminile.gov.it/pr x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.