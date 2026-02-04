ONLY FUN | BELEN REGINA DI NOVE TRA GRANDI OSPITI E TANTO DIVERTIMENTO

La comicità italiana torna a far ridere con “Only Fun – Comico Show” su Nove. Dal 5 febbraio, ogni giovedì sera, Belen Rodriguez si mette in gioco come conduttrice e regina di una serata ricca di ospiti e divertimento. Lo show promette di portare un po’ di leggerezza nelle case degli spettatori, con un mix di sketch, interviste e tanta allegria.

La comicità italiana torna protagonista sul Nove con “Only Fun – Comico Show”. A partire dal 5 febbraio, ogni giovedì in prima serata. Una nuova stagione tutta da ridere con la conduzione di Belén Rodríguez affiancata da I PanPers, alias Andrea Pisani e Luca Peracino. Un appuntamento atteso e di grande successo, sia a teatro che in televisione, che lo scorso anno ha registrato la miglior stagione con una media pari a 700.000 spettatori e il 4% di share e ha raggiunto il record di ascolti pari a 804.000 spettatori e il 4,6% di share. Lo storico Teatro Galleria di Legnano farà da cornice a una nuova stagione di dieci puntate, tra cavalli di battaglia, monologhi e personaggi comici, per uno spettacolo dal ritmo incalzante e all’insegna del buonumore. 🔗 Leggi su Bubinoblog

