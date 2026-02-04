Oneplus nord 6 lancio rinviato oltre marzo

L’uscita del nuovo OnePlus Nord 6 è stata ancora una volta rimandata. Dopo aver annunciato il lancio oltre marzo, l’azienda non ha ancora comunicato una data precisa. Gli utenti e gli appassionati attendevano il nuovo modello, che prometteva buone prestazioni e autonomia, ma dovranno ancora aspettare. La produzione e la commercializzazione sembrano essere in ritardo senza una spiegazione ufficiale.

l' OnePlus Nord 6 si sta imponendo come un modello interessante nel segmento mid-range, con aspettative legate a prestazioni e autonomia. le indiscrezioni indicano però un rinvio del lancio, con una finestra temporale spostata verso aprile. il confronto con l'andamento del Nord 5, lanciato luglio 2025, aiuta a inquadrare calendario e scenario di prezzo. tra le voci di mercato emergono ipotesi su una batteria di grande capacità e su una piattaforma di prossima generazione, che alimentano l'interesse degli utenti. oneplus nord 6 lancio potrebbe essere posticipato ad aprile. secondo le voci, l'uscita inizialmente prevista entro marzo non sembra confermata.

