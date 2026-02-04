Omicidio Ylenia Musella a Napoli | il fratello confessa il delitto

A Napoli, la polizia ha arrestato Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia, che ha confessato di averla uccisa. L’omicidio è avvenuto a Ponticelli, dove l’uomo ha aggredito la sorella ventenne prima di ammettere il delitto. La scena ha sconvolto l’intera comunità, mentre gli investigatori proseguono con le indagini.

Un legame profondo spezzato nel sangue: Giuseppe Musella ammette di aver ucciso la sorella ventiduenne dopo l'aggressione a Ponticelli Da Ponticelli, quartiere di Napoli, è arrivata martedì la tragica notizia della morte di Ylenia Musella, una giovane di ventidue anni colpita a morte. La vicenda ha assunto contorni drammatici quando il fratello della vittima, Giuseppe Musella, ventotto anni, ha deciso di consegnarsi spontaneamente alle autorità ammettendo le proprie responsabilità davanti agli inquirenti della Procura di Napoli.

