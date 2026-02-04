Omicidio Jlenia | poliziotto indagano su un litigio legato al cane come causa possibile del decesso

Un nuovo sviluppo nell’indagine sull’omicidio di Jlenia Musella a Ponticelli. La polizia sta approfondendo un litigio tra familiari, legato a un cane, come possibile causa della tragedia. Gli inquirenti vogliono capire se questa lite possa aver portato alla morte della giovane di 22 anni, che fino a ora era stata trovata senza vita in casa. La comunità è sconvolta e aspetta risposte chiare sulla dinamica di questa vicenda.

**Lead** È un omicidio in famiglia. Una ragazza di ventidue anni, Jlenia Musella, è morta a Ponticelli, nel comune di Napoli, in un incidente che ha lasciato un’intera comunità in shock. Il fratello, Giuseppe Musella, ha confessato di averla uccisa con un coltello da cucina, in un momento di collera provocato da un litigio legato a un animale. La donna, che era stata colpita alla schiena, è morta sul posto, senza possibilità di soccorso. Le indagini, condotte con estrema precisione, hanno cominciato a delineare un quadro drammatico, ma non privo di ambiguità: l’omicidio, secondo le prime indiscrezioni dei magistrati, sarebbe scaturito da un conflitto in casa, forse legato a un cane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina gli investigatori hanno fatto il punto sulla morte di Jlenia Musella, la giovane di 22 anni uccisa nel suo appartamento.

Argomenti discussi: Ragazza di 22 anni accoltellata e uccisa: soccorsa in ospedale dopo essere stata lasciata da un'auto; Jlenia Musella è la ragazza uccisa con una coltellata alla schiena: polizia sulle tracce di un parente stretto; Giovane uccisa con una coltellata e scaricata davanti all’ospedale, arrestato il fratello; Jlenia Musella accoltellata alla schiena a Napoli dal fratello Giuseppe, morta nell'ospedale di Ponticelli.

22enne uccisa con una coltellata dal fratello, lite scoppiata per il caneAvrebbero litigato per il cane Jlenia Musella e suo fratello Giuseppe, prima che la discussione degenerasse con l'omicidio della 22enne da parte del 28enne. Questo è uno dei dettagli che emerge nelle ... msn.com

Napoli: Jlenia è stata uccisa dal fratelloGiuseppe Musella, 28 anni, si è consegnato dopo qualche ora di fuga e ha confessato di aver colpito la sorella al culmine di una lite nel rione Conocal A Napoli, nel rione Conocal, un dramma familiare ... liberoreporter.it

Omicidio Jlenia, testimonianze da Ponticelli | VIDEO facebook

"Aveva la musica troppo alta, volevo riposare e le ho lanciato il coltello" - Questo il primo resoconto fornito agli investigatori da Giuseppe Musella, costituitosi per l'omicidio della sorella Jlenia @TgrRai x.com