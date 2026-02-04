Omicidio Jlenia Musella la lite per la musica alta | ‘Le ho chiesto di abbassare il volume’

La lite tra Jlenia Musella e il suo aggressore è finita in tragedia. Questa mattina, secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha perso il controllo dopo aver chiesto alla vittima di abbassare il volume della musica. La discussione si è infiammata, portando all’omicidio. La scena si è svolta in casa, davanti agli occhi di alcuni vicini che hanno chiamato subito i soccorsi. Ora si attende l’interrogatorio dell’indagato, che si trova in caserma.

La musica come miccia: una lite domestica degenerata in omicidio. Una discussione per la musica ascoltata a volume troppo alto. Un dettaglio apparentemente banale, quasi quotidiano, che però diventa la miccia di una tragedia familiare. "Non riuscivo a dormire e le ho chiesto di abbassare il volume. Non volevo ucciderla". È questa la versione fornita agli investigatori da Giuseppe Musella, il 28enne accusato di aver ucciso la sorella Jlenia Musella, 22 anni, nel loro appartamento del rione Conocal, a Ponticelli, Napoli Est. Secondo il racconto del giovane, i due fratelli stavano litigando perché lui voleva dormire mentre lei ascoltava musica ad alto volume.

