omicidio jlenia musella il fratello confessa e si consegna dopo ore di fuga

Dopo ore di fuga, il fratello di Jlenia Musella si è consegnato alle forze dell’ordine. Ha ammesso di averla colpita con un coltello durante una lite nel rione Conocal. La giovane di 22 anni è morta poco dopo, colpita alla schiena. La situazione resta sotto shock nella comunità.

Omicidio nel rione Conocal: la confessione del fratello. Ha confessato di aver ucciso la sorella Jlenia Musella, 22 anni, colpendola con una coltellata alla schiena al culmine di una lite. Giuseppe Musella, 28 anni, si è consegnato nella notte alla Polizia di Stato dopo alcune ore di fuga. L’omicidio è avvenuto nel pomeriggio di ieri in un appartamento del rione Conocal, nella zona Est di Napoli. La giovane è stata trasportata d’urgenza all’ ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, dove è morta poco dopo il ricovero. La salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Il fratello di Jlenia Musella si è consegnato alla polizia e ha confessato di averla uccisa.

La Squadra Mobile di Napoli ha preso in custodia Giuseppe Musella, il fratello della giovane Jlenia, trovata morta con una ferita da coltello alla schiena.

Il 28enne si è consegnato alla Polizia e ha confessato il delitto. Gli investigatori seguono la pista di una lite in ambito familiare

La 22enne uccisa in strada a Napoli. Aveva il volto tumefatto dalle percosse. La madre e il patrigno sono in carcere, lui è ritenuto un boss della Camorra

