Omicidio Jlenia Musella fermato nella notte il fratello

La polizia ha fermato nella notte Giuseppe Musella, il fratello di Jlenia Musella, la giovane uccisa martedì a Napoli. Il 28enne è stato portato in caserma per essere interrogato. La sua posizione resta da chiarire, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per ricostruire la dinamica dell’omicidio.

Napoli, coltellata fatale alla schiena per Jlenia Musella: arrestato il fratelloDramma nella periferia est di Napoli: accertamenti in corso per ricostruire l’omicidio di Jlenia Musella. Durante la notte è stato fermato il fratello. notizie.it

