Omicidio Ilenia Musella responsabilità etica nel caso di Ponticelli

Nel quartiere di Ponticelli, a Napoli, la notizia dell’omicidio di Ilenia Musella ha sconvolto l’intera zona. La giovane di 22 anni è stata uccisa ieri pomeriggio nel Rione Conocal. Le forze dell’ordine stanno indagando, ma ancora non ci sono dettagli certi su quanto sia successo. La comunità si ritrova in silenzio, molti chiedono giustizia e risposte chiare.

Il quartiere di Ponticelli, nella periferia est di Napoli, è sotto shock per l'omicidio della giovane Ilenia Musella, 22 anni, avvenuto nel pomeriggio di ieri nel Rione Conocal. La ragazza è giunta in condizioni disperate al pronto soccorso dell'ospedale Villa Betania, trasportata da qualcuno non ancora identificato e lasciata davanti alla struttura prima di dileguarsi; nonostante il tentativo dei medici di salvarla, la giovane è deceduta poco dopo a causa di una profonda ferita da arma da taglio alla schiena. Le indagini della Polizia di Stato hanno subito imboccato la pista familiare, portando nella notte a una svolta decisiva: il fratello della vittima, Giuseppe Musella di 28 anni, si è costituito presso il commissariato di Poggioreale confessando di aver colpito la sorella al culmine di una violenta lite scoppiata in strada, nei pressi di via Al Chiaro di Luna.

