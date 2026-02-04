Omicidio Gaetano Russo il 33enne in carcere | Ha impugnato l' arma e lo ha colpito più volte

Il 33enne arrestato dalla Polizia di Stato si trova ora nel carcere locale, in attesa dell’udienza di convalida. È stato lui a impugnare l’arma e a colpire più volte Gaetano Russo, secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni. La vicenda ha sconvolto la comunità e ora si attende il processo per chiarire i motivi di questa tragedia.

Si trova nel carcere locale, in attesa dell'udienza di convalida, il 33enne arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di aver ucciso Gaetano Russo. L'omicidio si è consumato nella notte del 3 febbraio all'interno di un esercizio commerciale di Sarno dove l'aggressore, al culmine di una lite.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Gaetano Russo, salumiere morto nel suo negozio: fermato un 33enne. «L'ha ucciso a coltellate, forse in preda alla droga»

Un uomo di 60 anni, Gaetano Russo, è stato trovato morto nel suo negozio di alimentari nel cuore della notte.

Omicidio Marco Veronese, il video dell’aggressione mortale nel Torinese: così l’assassino lo ha colpito in strada

Argomenti discussi: Sarno, Gaetano Russo ucciso a coltellate durante una rapina nella sua salumeria. L'assassino poi si barrica nel negozio: arrestato; Omicidio di Gaetano Russo a Sarno nel negozio di alimentari prima di chiudere, ucciso per difendere la figlia; Chi era Gaetano Russo, il salumiere di Sarno ucciso a coltellate nel suo negozio; Sarno, panettiere ucciso a coltellate: Gaetano Russo aveva difeso la figlia, arrestato 35enne.

omicidio gaetano russo ilSarno, omicidio Gaetano Russo: «Colpito con oltre dieci fendenti da colui che ha sempre aiutato»Il corpo dilaniato da oltre dieci coltellate. Massacrato per salvare la figlia 19enne aggredita da un tossicodipendente nella sua salumeria. È morto così, Gaetano Russo, 61 ... ilmattino.it

omicidio gaetano russo ilPanettiere ucciso a Sarno, Gaetano Russo accoltellato mentre difendeva la figlia 19enneRicostruita la dinamica dell'omicidio di Gaetano Russo, ucciso nella sua panetteria a Sarno (Salerno): era intervenuto per difendere la figlia da un cliente ... fanpage.it

