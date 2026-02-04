Omicidio Gaetano Russo il 33enne in carcere | Ha impugnato l' arma e lo ha colpito più volte

Il 33enne arrestato dalla Polizia di Stato si trova ora nel carcere locale, in attesa dell’udienza di convalida. È stato lui a impugnare l’arma e a colpire più volte Gaetano Russo, secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni. La vicenda ha sconvolto la comunità e ora si attende il processo per chiarire i motivi di questa tragedia.

