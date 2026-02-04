Omicidio di Ylenia Musella la 22enne morta pugnalata alla schiena | Stava scappando dal killer

Ylenia Musella aveva appena tentato di scappare dal suo aggressore, ma il suo tentativo di fuga si è concluso tragicamente. La giovane di 22 anni è stata pugnalata alla schiena e non è riuscita a salvarsi. La scena si è svolta in fretta, mentre lei cercava di allontanarsi dal uomo armato di un grosso coltello da cucina. Ora gli investigatori cercano di capire cosa abbia scatenato la violenza.

Ha provato a fuggire, ad allontanarsi dal carnefice che impugnava un grosso coltello da cucina, ma alla fine non ce l’ha fatta. Ennesimo femminicidio, e ancora una volta la vittima è una ragazza molto giovane, bella, solare. Aveva solo 22 anni e tanti sogni nel cassetto. Amava la vita, Ylenia Musella, e quando poteva lasciava il grigiore dei casermoni del “Rione Conocal”, terra di spaccio e di camorra, per andare a divertirsi con le amiche. Una sola macchia nel suo passato: un precedente per truffa. Ieri pomeriggio Ylenia ha incrociato la morte: qualcuno le ha sferrato una o due coltellate alla schiena, colpi micidiali che le hanno perforato i polmoni, non lasciandole scampo; aveva anche il volto tumefatto, segno evidente che qualcuno l’aveva colpita a mani nude prima di impugnare la lama. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Una ragazza di 22 anni, Ylenia Musella, è morta dopo essere stata colpita alla schiena con una lama da cucina.

Un pomeriggio di violenza a Napoli ha portato alla morte di Ylenia Musella, una ragazza di soli 22 anni.

