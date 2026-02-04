Omicidio di Ylenia Musella in discoteca con le amiche | l' ultima notte spensierata

Questa notte, in una discoteca vicino a Napoli, è stata trovata morta Ylenia Musella. La giovane era uscita con le amiche, come faceva spesso, e nessuno avrebbe immaginato che sarebbe stata la sua ultima serata. La polizia sta lavorando per capire cosa sia successo, mentre gli amici raccontano di una ragazza piena di vita, che amava ballare e divertirsi. La scena del delitto è stata subito chiusa, e si spera che le indagini portino presto a una verità.

Ylenia amava la vita. E amava ballare, sui suoi profili social spesso ballava, anche da sola, davanti allo specchio della sua cameretta. Sempre perfetta, truccata e vestita alla moda. Ma non mancano scatti di vita reale dove compare acqua e sapone con il suo nipotino, da poco nato, in braccio: era in strada davanti al palazzo dove viveva, a rione Conocal di Ponticelli. «Il suo orgoglio», diceva. I suoi racconti Di recente era stata nel tarantino, a Castellaneta, in discoteca, per una serata con Joseph Capriati. I suoi amici hanno nei loro stati Instagram il ricordo di quella serata dove c'era anche lei sempre sorridente e attenta alla telecamera.

