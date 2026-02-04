Omicidio di Jessica Mantovani l'amico Giancarlo Bresciani condannato per induzione alla prostituzione
Giancarlo Bresciani, l’uomo di 55 anni coinvolto nel caso di Jessica Mantovani, è stato condannato a quasi tre anni di carcere. Era stato inizialmente indagato anche per l’omicidio della donna di 37 anni, uccisa nel 2019 a Prevalle, in provincia di Brescia. La sentenza riguarda un’accusa diversa, quella di induzione alla prostituzione, e Bresciani dovrà scontare due anni e otto mesi di reclusione. La vicenda ha fatto molto scalpore, ma questa volta la condanna riguarda un’altra accusa rispetto
Giancarlo Bresciani, 55 anni, prima indagato per l'omicidio di Jessica Mantovani, la donna di 37 anni uccisa nel 2019 a Prevalle (Brescia), è stato condannato a due anni e otto mesi per induzione alla prostituzione.🔗 Leggi su Fanpage.it
Prosegue il giallo sulla morte di Jessica Mantovani: l’amico Giancarlo Bresciani condannato per induzione alla prostituzione
Prosegue il giallo sulla morte di Jessica Mantovani.
