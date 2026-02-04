Omicidio di Jessica Mantovani l'amico Giancarlo Bresciani condannato per induzione alla prostituzione

Giancarlo Bresciani, l’uomo di 55 anni coinvolto nel caso di Jessica Mantovani, è stato condannato a quasi tre anni di carcere. Era stato inizialmente indagato anche per l’omicidio della donna di 37 anni, uccisa nel 2019 a Prevalle, in provincia di Brescia. La sentenza riguarda un’accusa diversa, quella di induzione alla prostituzione, e Bresciani dovrà scontare due anni e otto mesi di reclusione. La vicenda ha fatto molto scalpore, ma questa volta la condanna riguarda un’altra accusa rispetto

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.