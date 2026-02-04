Omicidio a Sarno | Andrea Sirica accoltella Gaetano Russo dopo alterazione e disturbo in chiesa

Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, a Sarno, si è sfiorata la tragedia. Andrea Sirica, 35 anni, ha accoltellato Gaetano Russo, un panettiere di 61 anni, in chiesa. L’uomo sarebbe stato alterato e disturbato prima di mettere in atto il gesto violento. La polizia ha già fermato Sirica e ora cerca di chiarire cosa abbia scatenato questa escalation. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma non ce l’ha fatta.

Crescente criminalità nel Cilento. Ultimo furto nel centro di Capaccio Paestum Crescente criminalità nel Cilento. Ultimo furto nel centro di Capaccio Paestum Crescente criminalità nel Cilento. Ultimo furto nel centro di Capaccio Paestum Crescente criminalità nel Cilento. Ultimo furto nel centro di Capaccio Paestum Crescente criminalità nel Cilento. Ultimo furto nel centro di Capaccio Paestum Andrea Sirica, 35enne di Sarno, è accusato di aver ucciso il panettiere Gaetano Russo, 61 anni, in un tragico episodio avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 febbraio. Le indagini hanno rivelato che Sirica si trovava in uno stato di alterazione già diverse ore prima del delitto. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Omicidio a Sarno: Andrea Sirica accoltella Gaetano Russo dopo alterazione e disturbo in chiesa Approfondimenti su Sarno Gaetano Russo Gaetano Russo ucciso da Andrea Sirica a Sarno, il 35enne era appena stato allontanato da una chiesa: "Urlava" Pochi minuti prima di uccidere Gaetano Russo a Sarno, Andrea Sirica era stato cacciato da una chiesa. Omicidio di Gaetano Russo a Sarno nel negozio di alimentari, rapinato mentre stava chiudendo: fermato un uomo Questa mattina a Sarno, un uomo è stato ucciso nel suo negozio di alimentari durante una rapina. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Sarno Gaetano Russo Argomenti discussi: Omicidio Sarno, l'assassino rischia il linciaggio durante l'arresto; Gaetano Russo ucciso nel suo negozio per difendere la figlia: il balzo dietro il bancone e le 10 coltellate; Andrea Sirica, chi è l'uomo fermato per l'omicidio del panettiere Gaetano Russo: i precedenti penali, la tossicodipendenza e...; Panettiere ucciso a Sarno, Gaetano Russo accoltellato mentre difendeva la figlia 19enne. Gaetano Russo ucciso da Andrea Sirica a Sarno, il 35enne era appena stato allontanato da una chiesa: UrlavaPoche ore prima dell’omicidio di Gaetano Russo a Sarno, Andre Sirica era stato allontanato da una chiesa perché disturbava i fedeli con urla a squarciagola ... virgilio.it Panettiere ucciso a Sarno, il video dell’arresto del presunto killer: il 35enne picchiato dalla follaIn un video pubblicato sui social si vedono i momenti dell'arresto di Andrea Sirica, ritenuto responsabile dell'omicidio di Gaetano Russo, panettiere ucciso ... fanpage.it la Repubblica. . Era intervenuto a difesa della figlia, Gaetano Russo, il panettiere di 57 anni ucciso nella notte del 3 febbraio 2026 a Sarno da un cliente poi fermato dalla polizia in evidente stato di alterazione. L’uomo si chiama Andrea Sirica e ha 35 anni. Poc - facebook.com facebook

