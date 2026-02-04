oltre mille alloggi a canone calmierato in emilia romagna al via il nuovo bando regionale

Oltre mille alloggi a canone calmierato in Emilia-Romagna, pronti a essere assegnati con un nuovo bando regionale. A Bologna, in via dei Mille, si apre una finestra di speranza per chi cerca casa, anche se il sole fatica a filtrare tra i grattacieli del centro storico. La regione ha avviato le procedure per distribuire queste abitazioni a prezzi più accessibili, offrendo un’opportunità concreta a chi si trova in difficoltà.

A Bologna, in via dei Mille, dove il sole fatica a farsi strada tra i grattacieli del centro storico, si apre una nuova pagina per chi cerca casa senza dover pagare un affitto che divora il salario. Domani, martedì 3 febbraio 2026, scade il silenzio che ha accompagnato per anni le porte chiuse di 157 appartamenti pubblici ristrutturati, pronti a diventare case per famiglie, giovani lavoratori e persone single con reddito medio-basso. È l’effetto concreto del nuovo bando regionale per l’edilizia residenziale sociale, che in tutta l’Emilia-Romagna mette a disposizione 1.011 alloggi a canone calmierato, finanziati con 30 milioni di euro provenienti dai fondi europei Fesr. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Regione ha aperto un bando per ristrutturare e assegnare otto alloggi pubblici in via di abbandono.

