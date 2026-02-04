Oltre la giocata | perché sempre più italiani guardano ai siti non AAMS

Sempre più italiani scelgono di navigare su siti non AAMS, spostando l’attenzione oltre la semplice ricerca di vincite. Le restrizioni e il digitale hanno portato a un cambiamento nelle abitudini di consumo, che ora vedono molti utenti preferire piattaforme alternative rispetto a quelle ufficiali.

Restrizioni, digitale e nuove abitudini di consumo stanno cambiando il rapporto con il gioco online, ben oltre la semplice ricerca della vincita. Negli ultimi anni, parlando con operatori del settore, esercenti storici o semplicemente ascoltando le conversazioni quotidiane tra amici e colleghi, emerge un dato chiaro: il modo in cui gli italiani si avvicinano al gioco online è cambiato. Non si tratta più soltanto di scommettere su una partita o tentare la fortuna con un casinò virtuale, ma di un comportamento digitale più ampio, influenzato da fattori economici, normativi e tecnologici. In questo contesto si inserisce il crescente interesse verso piattaforme di scommesse che non rientrano nel perimetro della concessione italiana, un fenomeno che suscita domande, dubbi e un acceso dibattito pubblico. 🔗 Leggi su 2anews.it

