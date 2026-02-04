Oltre 500 offerte nel Turismo

La Toscana apre le porte a oltre 500 posti di lavoro nel turismo. Le prime due Borse mercato del 2026 hanno portato molte opportunità, soprattutto per chi cerca un lavoro stagionale o stabile nel settore dell’accoglienza. Centinaia di persone si sono presentate ai colloqui, sperando di trovare una collocazione in uno dei tanti hotel, ristoranti o agenzie turistiche della regione. La richiesta è alta, e molte aziende stanno cercando candidati pronti a mettersi in gioco.

Oltre 500 opportunità di lavoro nel settore turistico arrivano in Toscana grazie alle prime due Borse Mercato Lavoro del 2026, appuntamenti per chi è alla ricerca di un'occupazione stagionale o di un inserimento stabile nel comparto dell'accoglienza. Le iniziative si svolgeranno entrambe in provincia di Grosseto, a Orbetello e a Follonica, e coinvolgeranno complessivamente circa 80 aziende pronte ad assumere nuovo personale in vista della prossima stagione. Il primo appuntamento è in programma il 25 febbraio a Orbetello, in piazzale dei Pescatori 1, dalle 10 alle 14. La Borsa Mercato Lavoro porterà sul territorio oltre 200 posizioni aperte, con una forte richiesta di figure professionali legate al settore alberghiero e balneare.

