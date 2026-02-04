Olly e il ritorno al Festival di Sanremo | la reazione dell’arte italiana ai cambiamenti culturali

Federico Olivieri, in arte Olly, torna sul palco del Festival di Sanremo. Dopo aver vinto nel 2025, il cantante ha fatto il suo ritorno come super ospite, lasciando il pubblico e i media di stucco. La sua presenza ha riacceso l’attenzione sull’arte italiana e sui cambiamenti che attraversano la scena musicale. Olly ha eseguito un brano nuovo, attirando l’attenzione di tutti e dimostrando di essere ancora uno dei protagonisti più seguiti del momento.

**Olly torna al Festival di Sanremo: il ritorno del vincitore 2025 come super ospite** Federico Olivieri, meglio noto come Olly, è tornato al Festival di Sanremo. Con un ritmo serrato, il vincitore dell’edizione 2025 del Festival – con la canzone *Balorda nostalgia* – si presenta all’Ariston nel ruolo di super ospite, nella prima serata di calendario, il 4 febbraio 2026. È un ritorno che combacia con la tradizione, ma anche con un nuovo assetto del Festival, che in questi anni sta cercando di rinnovare l’immagine, e l’arte, della sua cultura musicale. L’annuncio è arrivato in pieno sprint verso il nuovo evento, e i numeri parlano chiaro: la sua presenza è stata un colpo di spettacolo, tanto quanto l’incantesimo di un successo ormai consolidato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

