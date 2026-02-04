olimpiadi per diversamente altoatesini

Sono iniziate le Olimpiadi invernali dedicate ai diversamente altoatesini. In un clima di attesa, gli atleti si preparano a scendere in pista, mentre i media continuano a parlare di Ice e di vecchie glorie. La competizione promette di portare nuove emozioni e di mostrare il talento di chi sfida le difficoltà con coraggio.

Finalmente sono arrivate, le Olimpiadi d’inverno e neve, se ce n’è, e in attesa delle gare, che almeno la piantiamo di parlare dell’Ice, come ogni paese per vecchi che si rispetti i giornali fanno operazione nostalgia. Divertente l’intervista ieri di Rep. a Deborah Compagnoni, che racconta del suo amico Alberto Tomba, l’eterna Bomba, che oramai non sa più in che lingua spiegare: “In verità ero timido”. Le chiedono: “Perché è impossibile dimenticare l’epoca d’oro di Tomba & Compagnoni?”. Forse perché erano anni allegri, soprattutto quelli di Tomba, e sport voleva dire per la prima volta girare il mondo e vedere la mondanità. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

