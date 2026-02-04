Domme torna sulla Stelvio per la discesa di sabato, una gara che lo ha visto vincere sette volte. L’Italia cerca un oro che manca ormai da 74 anni. La tensione è alta tra gli atleti, pronti a sfidarsi su una pista difficile e spettacolare. Le aspettative sono tante, ma bisogna aspettare il risultato finale.

Un sogno lungo 74 anni. Un’eternità, per un Paese come il nostro che sulle nevi ha vergato pagine indimenticabili del grande romanzo dello sport. Eppure, tanto è passato dall’unico oro olimpico azzurro in discesa libera, la gara regina: Zeno Colò a Oslo 1952, quando si scendeva ancora con gli sci di legno e gli scarponi di cuoio (l’ultima medaglia invece è di Innerhofer, argento a Sochi 2014). Stavolta, le speranze di sfatare finalmente l’antichissimo tabù potrebbero accompagnarsi ad una preziosa alleata in più: la Stelvio. Cioè uno dei tracciati più iconici dello sci alpino insieme alla Streif di Kitzbuehel e alla Lauberhorn di Wengen. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Olimpiadi, Paris e Franzoni a voi: nella gara regina per scrivere la storia

Approfondimenti su Olimpiadi Parigi

Il 24 gennaio 2026, Giovanni Franzoni ha conquistato un'importante vittoria nella discesa libera di Kitzbühel, confermando il suo talento nello sci alpino.

Questa mattina si tiene a Bormio la prima prova di discesa libera maschile per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Olimpiadi Parigi

Argomenti discussi: Paris, Franzoni e Schieder nel primo sottogruppo per le Olimpiadi! Che pettorale possono pescare? Casse mina vagante; Sci, Paris secondo nella discesa di Crans-Montana, vince Von Allmen, Franzoni indietro; Quando gareggia Franzoni in discesa e superG? Date, orari e dove vederlo; Paris, che gara prima delle Olimpiadi: è secondo a Crans Montana. Lontano Franzoni.

LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: primo test sulla Stelvio per Paris e FranzoniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.39: 37 centesimi di ritardo all’intermedio per Alexander 11.37: Va in testa lo ... oasport.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari 4 febbraio, tv, calendario, italiani in garaOggi mercoledì 4 febbraio incominciano le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la Cerimonia d’Apertura è prevista venerdì 6 febbraio, ma le gare ... oasport.it

A Crans Montana, nell’ultima discesa di Coppa del mondo prima delle Olimpiadi, Dominik Paris ottiene un ottimo secondo posto. Altri tre Azzurri nei primi nove Anna Bigarello - facebook.com facebook

#SciAlpino Dominik Paris dopo Crans Montana: "Podio che dà fiducia per le Olimpiadi, i giovani mi stimolano a fare meglio" dlvr.it/TQj6g5 x.com