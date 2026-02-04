Olimpiadi niente cerimonia d' inaugurazione per Sinner

Giovanni Sinner ha deciso di saltare la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Il tennista conferma di aver mantenuto il suo programma di allenamento, dopo aver già escluso di partecipare alla cerimonia durante l’Australian Open. Nessuna apparizione pubblica prevista per il debutto ufficiale dei Giochi.

Jannik Sinner non parteciperà alla cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina 2026. Dopo le voci su un possibile impegno come tedoforo e le parole entusiaste sui Giochi rilasciate durante l’Australian Open, Jannik resterà fedele al suo programma di allenamento e, dopo alcuni impegni con gli sponsor, volerà a Doha lunedì per prepararsi all’Atp 500 al via la settimana prossima. Sinner era stato nominato Ambasciatore dei volontari per i Giochi ma già a Melbourne, nel giorno dell’eliminazione in semifinale contro Novak Djokovic aveva risposto con un laconico "non lo so" a un suo coinvolgimento nella cerimonia d’apertura di venerdì. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

