Olimpiadi Milano-Cortina | troppa neve annullate prove discesa femminile

La discesa femminile di questa mattina a Cortina è stata cancellata. La neve continua a cadere senza sosta e le piste sono impraticabili. Gli organizzatori hanno deciso di annullare le prove per motivi di sicurezza, lasciando le atlete in attesa di nuove decisioni. La neve intensa ha complicato tutto, e ancora non si sa quando si potrà recuperare la gara.

CORTINA – Una nevicata ininterrotta sulle vette di Cortina d’Ampezzo. Così è stata cancellata la prima prova ufficiale della discesa libera femminile di Milano Cortina, in programma domani, prevista domani (giovedì 5 febbraio) con start alle 11:30. La gara è in calendario per domenica 8 febbraio sulla pista ‘Olympia’ delle Tofane. Altre due prove sono previste nelle giornate di venerdì 6 e sabato 7, con la gara sull’Olimpia delle Tofane in calendario per domenica 8 alle 11.30. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Olimpiadi Milano-Cortina: troppa neve, annullate prove discesa femminile Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina Milano-Cortina 2026, allarme neve: la prova di discesa libera in bilico prima delle Olimpiadi Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, la preoccupazione per la neve diventa sempre più concreta. A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: prove discesa maschile e femminile, programma, streaming Domani gli appassionati di sci alpino avranno modo di seguire le prove di discesa maschile e femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina Argomenti discussi: Tensioni al confine: gli svizzeri si ritrovano a gestire gli spettatori delle gare di Livigno, vogliono…; S&P Global: ecco come i costi delle olimpiadi Milano-Cortina influiranno sul bilancio del capoluogo lombardo; Olimpiadi insostenibili; Lindsey Vonn in pista con un ginocchio rotto: come è possibile?. Troppa neve su Cortina: cancellata la prova di discesa femminile in programma domaniNevicata fitta e meteo complicato domani, non si scenderà in pista sulla Olympia delle Tofane ... msn.com Olimpiadi, troppa neve a Cortina: cancellata la prima prova della discesa femminileÈ stata cancellata, a causa della troppa neve caduta su Cortina d’Ampezzo, la prima prova ufficiale della discesa libera femminile di Milano Cortina, in ... gds.it A Milano Cortina l’“Ice House” alle Olimpiadi diventa “Winter House” e il mondo si rimette in ordine cambiando etichette. Non è solo marketing: è il segno di un’epoca in cui anche le parole si trasformano in bandiere, e l’Olimpiade prova a restare “neutrale” spo facebook #Olimpiadi #Milano-Cortina2026, si lavora per garantire la massima #sicurezza x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.