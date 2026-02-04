Olimpiadi le prospettive per la discesa femminile | cosa succede domani

Domani si svolge la discesa femminile di sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina. Goggia e Brignone sono le grandi protagoniste di questa gara, attese al massimo delle loro possibilità. Le atlete si preparano a scendere lungo le piste, mentre tifosi e appassionati sono già con il fiato sospeso, pronti a seguire ogni minuto dell’evento. In Italia si respira aria di emozione e speranza, con l’obiettivo di portare a casa medaglie importanti.

Cresce l'attesa per le prove più importanti delle Olimpiadi di Milano Cortina: cosa succede in vista della discesa femminile con Goggia e Brignone In Italia è tutto pronto per lasciare spazio alle Olimpiadi di Milano-Cortina, con la speranza che possano regalare grandi soddisfazioni a tutto lo sport azzurro. Non sarà facile competere con i migliori atleti in ogni specialità, ma i migliori esponenti dell'Italia non vogliono farsi trovare impreparati all'appuntamento in casa. Una delle prove da sottolineare più volte in calendario è la discesa femminile nello sci alpino, che vedrà come grandi protagoniste Sofia Goggia e Federica Brignone.

