A due giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali, quasi 10mila biglietti per la cerimonia di apertura a San Siro restano invenduti. Gli organizzatori hanno lanciato l’offerta “prendi due e paghi uno” per cercare di riempire lo stadio, ma ancora molta gente non ha acquistato il proprio posto. La situazione è sotto gli occhi di tutti: l’evento principale dei Giochi non ha ancora raggiunto il pieno sold out, lasciando qualche segnale di preoccupazione tra gli addetti ai lavori.

A poco più di due giorni dall’inizio dei Giochi invernali di Milano-Cortina, sono ancora quasi 10mila i biglietti invenduti per la cerimonia di apertura che si terrà venerdì 6 febbraio a San Siro. Che la vendita dei biglietti non stesse andando come previsto lo si era intuito già nei giorni scorsi, quando sono state lanciate una serie di promozioni destinate ai volontari. Neanche quella soluzione è bastata per assicurarsi uno stadio Meazza sold out. E così, la Fondazione Milano Cortina ha lanciato una nuova offerta, in pieno stile saldi invernali: due biglietti al prezzo di uno. Prendi due, paghi uno.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Milano Cortina

A Milano, alla cerimonia di apertura a San Siro, i biglietti sono già diventati un affare.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Olimpiadi, la cerimonia lontana dal sold out: ancora 10mila biglietti invenduti. L'offerta prendi due e paghi uno; Tutto quello che c'è da sapere sulla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: a Milano strade chiuse e giorni critici. La guida alla viabilità; Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi: difficile prevedere il sold out.

Olimpiadi, la cerimonia lontana dal sold out: ancora 10mila biglietti invenduti. L’offerta prendi due e paghi unoGli sconti a under 26 e volontari, uniti ai biglietti gratis per i politici, non hanno riempito lo stadio. E così la Fondazione ha lanciato una nuova promozione ... open.online

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: dove vedere la cerimonia di apertura in tv e streamingL’attesa è finita: da venerdì 6 a domenica 22 febbraio 2026 l’Italia torna protagonista dello sport mondiale ospitando i Giochi Olimpici Invernali di ... funweek.it

Tutte le strade chiuse nella zona di San Siro per la cerimonia delle Olimpiadi - facebook.com facebook

Sulle #Olimpiadi di #MilanoCortina2026 si apre il sipario del @teatroallascala. La #cerimonia, adesso, qui... #teatroallascala #milano #Olympics x.com