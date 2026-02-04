Domani inizia ufficialmente l’avventura delle Olimpiadi invernali a Milano. La cerimonia di apertura si terrà venerdì sera allo stadio di San Siro, mentre già sabato scenderanno in pista i primi atleti, tra cui anche Flora Tabanelli. La città si prepara a vivere giorni di sport e adrenalina.

Ormai è tutto pronto e soprattutto è pronta anche Flora. Le Olimpiadi sono alle porte, con la cerimonia inaugurale che si svolgerà venerdì sera allo stadio di San Siro, a Milano, e le prime gare già ‘in pista’ sabato. Tra queste anche le qualificazioni dello slopestyle di freeski, una delle due specialità nella quale sono impegnati i fratelli Tabanelli assieme al big air. Come vedete nella foto che accompagna queste righe, i due Tabanelli sono già a Livigno e si stanno già allenando sulle gobbe e le piste dello snowpark che ospiterà la manifestazione ufficiale: la bella notizia è che assieme a Miro e a Maria Gasslitter, l’altra convocata nella selezione femminile, mentre per i maschi c’è solo il 2004 sestolese, c’è anche Flora che si sta allenando con buone sensazioni su entrambe le specialità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Olimpiadi invernali, . Tabanelli in pista sabato

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali

Sabato dedicato allo shopping speciale per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali

Argomenti discussi: Flora Tabanelli a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di sci acrobatico; Olimpiadi invernali, . Tabanelli in pista sabato; Giochi, i convocati: ecco Brignone e Tabanelli. Ci sono il 45enne Fischnaller e la 16enne D'Antonio; Flora Tabanelli, campionessa di freestyle: il grave infortunio e la corsa contro il tempo per essere a Milano-Cortina.

Olimpiadi invernali, . Tabanelli in pista sabatoOrmai è tutto pronto e soprattutto è pronta anche Flora. Le Olimpiadi sono alle porte, con la cerimonia inaugurale ... ilrestodelcarlino.it

Flora Tabanelli, campionessa di freestyle: il grave infortunio e la corsa contro il tempo per essere a Milano-CortinaL'atleta bolognese partecipa alle Olimpiadi insieme al fratello Miro che pratica la stessa disciplina: la passione per la neve nata grazie alla famiglia che gestisce un rifugio sull'Appennino emiliano ... corrieredibologna.corriere.it

Stanno per iniziare le olimpiadi invernali. Ultimi preparativi, arrivano le delegazioni, prove generali per l'attesissima cerimonia d'apertura x.com

Mancano 3 giorni alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali e Lindsey Vonn, nonostante la rottura del crociato, farà di tutto per esserci al cancelletto di partenza. Infinita. - facebook.com facebook