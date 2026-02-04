Olimpiadi Invernali lezioni gratis e musica sul ghiaccio per un mese intero

Milano si anima con un mese di eventi gratuiti e musica sul ghiaccio, mentre la città si prepara alle Olimpiadi Invernali. Per un mese, cittadini e visitatori potranno partecipare a lezioni di sci e pattinaggio gratuite, e godersi spettacoli dal vivo, tra musica e atmosfere glaciali, nella zona di Merlata Bloom. La città si riempie di energia e aspettative, con tante iniziative che portano il clima olimpico tra le strade.

Milano si prepara alle Olimpiadi con settimane di grande vivacità tra sport e celebrità.Per l'occasione, anche Merlata Bloom accende l'atmosfera con un palinsesto di appuntamenti speciali dedicati alle grandi emozioni sulla neve e sul ghiaccio.Due appuntamenti tra musica e sport

