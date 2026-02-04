Le forze dell’ordine e gli esperti sono in prima linea per garantire la sicurezza delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. I Carabinieri del Nas e i tecnici dell’Istituto superiore di sanità lavorano insieme agli organizzatori per prevenire ogni rischio e assicurare che tutto si svolga senza intoppi.

Non solo volontari, organizzatori e atleti: anche i Carabinieri del Nas e gli esperti dell’Istituto superiore di sanità (Iss) sono in campo per la sicurezza delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026. “Siamo presenti su tutti i siti”, ha spiegato il generale Raffaele Covetti nel corso della presentazione del bilancio 2025 dei controlli effettuati dai Carabinieri della Salute. D’altra parte i Nas, “in accordo con la Nado Italia, solo nel 2025 sono stati impegnati in 165 controlli su atleti professionisti e amatoriali, in e out competition, evidenziando 4 casi di positività. In caso di competizioni come le Olimpiadi subentra la Wada – ha precisato Covetti – ma siamo presenti su tutti i campi e possiamo effettuare controlli” in qualità di ispettori investigativi anti- doping. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi di Milano Cortina: dal Nas all’Iss, l’impegno per la sicurezza

#Milano-Cortina- Olimpiadi || Il Viminale ha annunciato le misure di sicurezza per le Olimpiadi di Milano-Cortina.

L'arrivo dell'Ice, l'agenzia statunitense per l'immigrazione e le dogane, in Italia segna un'importante novità per le Olimpiadi Milano-Cortina, dove gestirà la sicurezza degli Stati Uniti.

